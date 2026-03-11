191 اشتہاری و عادی مجرمان گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن، ایک ہفتے میں 191 اشتہاری و عادی مجرمان گرفتار کر لیا۔
جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مہم بڑی کامیابی سے جاری ہے۔،سرگودھا پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر 191 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتار کر لیاگیا، گرفتار مجرمان میں سنگین جرائم میں ملوث اے کیٹیگری کے 19، بی کیٹیگری کے 93 اور 79 عادی مجرمان کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا، جن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ، اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ضلع کو جرائم سے پاک کرنے تک یہ کریک ڈاؤن بلاامتیاز جاری رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اشتہاری مجرمان کے لیے سرگودھا میں کوئی جگہ نہیں ہے ۔