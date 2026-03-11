پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافہ مضحکہ خیز ،ذوالفقاربھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا کہ حکو مت کا پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ مضحکہ خیز ہے۔
کیونکہ پا کستا ن ز یا د ہ تر تیل سعود ی عر ب سے خر ید تا ہے سعودی بند ر گا ہ بحر ہ احمر پر ہے آبنا ئے حر مز میں بین الاقوامی ٹریفک بھی مکمل طور پر بند نہیں ہو ئی حکو مت عوا م پر بلا جو از غیر معمولی بو جھ ڈالنے کی بجا ئے متبا د ل قد م ا ٹھا ئے ۔و ہ وطن عز یز کیلئے قر با نی د یتے ہو ئے 3ما ہ کی اپنی تنخوا ہ اور مراعات قومی خزا نے میں جمع کرائیں ان رقوم کو ہنگا می بنیادوں پر پٹرو لیم مصنوعات کی لیو ی اور خر ید پر ا ٹھنے وا لے ا خرا جا ت کے لیے ا یڈجسٹ کیا جا ئے عوام پر بو جھ ڈالنے کا موجودہ حکو مت کا پلا ن ناقابل قبو ل ہے۔