پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافہ مضحکہ خیز ،ذوالفقاربھٹی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا کہ حکو مت کا پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ مضحکہ خیز ہے۔

کیونکہ پا کستا ن ز یا د ہ تر تیل سعود ی عر ب سے خر ید تا ہے سعودی بند ر گا ہ بحر ہ احمر پر ہے آبنا ئے حر مز میں بین الاقوامی ٹریفک بھی مکمل طور پر بند نہیں ہو ئی حکو مت عوا م پر بلا جو از غیر معمولی بو جھ ڈالنے کی بجا ئے متبا د ل قد م ا ٹھا ئے ۔و ہ وطن عز یز کیلئے قر با نی د یتے ہو ئے 3ما ہ کی اپنی تنخوا ہ اور مراعات قومی خزا نے میں جمع کرائیں ان رقوم کو ہنگا می بنیادوں پر پٹرو لیم مصنوعات کی لیو ی اور خر ید پر ا ٹھنے وا لے ا خرا جا ت کے لیے ا یڈجسٹ کیا جا ئے عوام پر بو جھ ڈالنے کا موجودہ حکو مت کا پلا ن ناقابل قبو ل ہے۔

