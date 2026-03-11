لیگی قیادت کے سیر سپاٹے مضحکہ خیز امر بن کر رہ گیا ،چوہدری عدیل ارائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سابق امیدوار حلقہ پی پی 74چوہدری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ حکو مت کا پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ اور لیگی قیادت کے سیر سپاٹے مضحکہ خیز امر بن کر رہ گیا ہے۔
حکو مت عوا م پر بلا جو از غیر معمولی بو جھ ڈالنے کی بجا ئے متبا د ل قد م ا ٹھا ئے ارکان اسمبلی نے حا ل ہی میں اپنی تنخوا ہو ں اور مراعات میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے و ہ وطن عز یز کیلئے قر با نی د یتے ہو ئے 3ما ہ کی اپنی تنخوا ہ اور مراعات قومی خزا نے میں جمع کرائیں ۔ان رقوم کو ہنگا می بنیادوں پر پٹرو لیم مصنوعات کی لیو ی اور خر ید پر ا ٹھنے وا لے ا خرا جا ت کے لیے ا یڈجسٹ کیا جا ئے عوام پر بو جھ ڈالنے کا موجودہ حکو مت کا پلا ن ناقابل قبو ل ہے۔