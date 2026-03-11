صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرق وسطی میں بڑھتی ہو ئی کشید گی عالمی امن کیلئے بہت بڑا خطر ہ ،شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہو ئی کشید گی عالمی امن کیلئے بہت بڑا خطر ہ ہے۔

 حقیقت یہ ہے کہ تنا زعات کا حل سفارتکا ر ی اور تحمل میں عا لمی بر اد ر ی ا س تشویشنا ک صورتحا ل پر خا مو ش تماشا ئی کی بجا ئے اپنا کر دار ادا کر ے خطے میں جا ر ی کشید گی دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے 40لا کھ کے قر یب پا کستانی ا س وقت مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں ر و ز گا ر کے حوا لہ سے موجود ہیں ایک ہفتے کے دورا ن چکن گیس پٹرو ل اور ڈیز ل سمیت 13اہم اور ضرور ی اشیا ء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو ا جس سے بڑھتی ہو ئی مہنگا ئی کی شرح میں عا م آ د می کو متاثر کیا ا ن حا لا ت میں یہ نا گز یر ہو چکا ہے کہ حکو مت مہنگا ئی پر قا بو پا نے کیلئے ایک طویل مدتی منصو بہ بند ی پر عمل کر ے تا کہ عا م آ د می مسائل اور مشکلا ت سے نجات حاصل کرسکے۔

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

