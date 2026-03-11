بچے کے ساتھ زیادتی کے ملزمان کی گرفتاری کیلئے مقابلہ ، دو زخمی
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ مکڑوال پولیس کا کمسن بچے کے ساتھ زیادتی کے ملزمان کی گرفتاری کے دوران مقابلہ یہ دونوں ملزمان علاقہ وانڈھا کرکی ملاخیل میں ساتھیوں کے ہمراہ مسلح موجود تھے پولیس پارٹی کو دیکھ کر ان پر ملزمان نے ساتھیوں سمیت فوری سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔
جوابی فائرنگ پر ملزمان زاہداللہ اور ابراہیم شدید زخمی ہو گئے۔ دیگر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقعہ سے فرار ہو گئے زخمی ملزمان کے قبضہ سے ایک کلاشنکوف اور پسٹل برآمد ملزمان بچے سے زیادتی کیس مقدمہ میں مطلوب تھے زخمی ہوسپٹل منتقل ہو گئے۔