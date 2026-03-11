صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپلاں میں بھی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لئے ریلی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار) ملک کے دیگر شہریوں کی طرح پپلاں میں بھی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیلیئے ریلی نکالی گئی۔

اس ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال نے کی ریلی میں میونسپل کمیٹی کی انتظامیہ، پیرا فورس اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی یہ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر سبطین چوک پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اس موقعہ پر فضاء پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی اے سی پپلاں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دنیا کی بہترین اور بہادر فوج ہے وطن عزیز کے لیئے افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ملک کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے ۔

