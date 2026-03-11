پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن بھیرہ کی ٹیم کا پٹرول پمپس کا دورہ
بھیرہ(نامہ نگار )پٹرول اور ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن بھیرہ کی ٹیم متحرک ہو گئی ہے۔
پیرا فورس نے تحصیل بھر کے مختلف مقامات پر قائم پٹرول پمپس کا دورہ کر کے وہاں موجود پٹرولیم مصنوعات کے اسٹاک کا جائزہ لیا۔پیرا ٹیم نے پٹرول پمپس کے مالکان اور عملے کو ہدایت کی کہ جہاں بھی پٹرول اور ڈیزل کا اسٹاک موجود ہے وہاں صارفین کو بلا رکاوٹ سپلائی یقینی بنائی جائے اور کسی بھی قسم کی ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پیرا حکام کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور پٹرولیم مصنوعات کی منصفانہ فراہمی یقینی بنانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔