پیپلز پارٹی عہدیدارا ن نے دین کا لو نی آفس میں افطار ڈ نر کا اہتمام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمدقریشی ممبر ڈی سی سی و ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوان ایڈوکیٹ ڈویثرنل سیکرٹر ی انفار میشن را نا عمیر خا ن را ئے حسن رضا بھٹی ارشد ڈھونڈا سمیت پارٹی عہدیدارا ن نے دین کا لو نی آفس میں افطار ڈ نر کا اہتمام کیا گیا۔
اس موقع پر ا پنے خطا ب میں تسنیم ا حمد قریشی شیخ کا مر ا ن شہزاد را ئے حسن رضابھٹی ایڈوکیٹ را نا عمیر اور د یگر نے ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ کو ممبر ڈی سی سی سرگودہا مقر ر ہو نے پر مبا ر کبا د دیتے ہو ئے کہا کہ ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ کا اہم ترین کمیٹی کا ممبر مقرر ہو نا خوش آئند ہے و ہ ضلعی سطح پر پنجا ب حکو مت کے محکموں سے متعلقہ عوا می شکایا ت کے ازا لہ میں اپنا بھر پور کر دار ادا کریں گے۔