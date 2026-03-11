میانی میں قتل ہونے والے نوجوان کی ایف آئی آر درج
میانی( نامہ نگار ) میانی گزشتہ روز قتل ہونے والے نوجوان کی ایف آئی آر تھانہ میانی میں درج۔تفصیلات کے مطابق میانی کے نواحی گاؤں اعوان کے رہائشی ملک شمریز شہزاد کو گزشتہ شب فائرنگ کر کے اس وقت قتل کر دیا گیا۔
جب وہ اپنے دوست کی دوکان پر بیٹھا تھا مقتول شمریز شہزاد کے والد غلام رسول کے مطابق میرا بیٹا اپنے دوست کی دوکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ چھ کس نامعلوم افراد نعمان ،حامد،محمد وقاص،۔محمد عرفان اور دو کس نامعلوم افراد نے آ کر میرے بیٹے کو للکارا کہ تمہیں کچھ عرصہ قبل لڑائی جھگڑا کرنے کا مزہ چکھاتے ہیں اور مقتول پر تشدد شروع کر دیا مقتول جان بچانے کے لیے دوکان سے باہر بھاگا تو ملزمان نے سیدھی مقتول پر فائرنگ شروع کر دی ۔جو کے مقتول کو لگے جس سے مقتول موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا مقتول کی نعش کو آر ایچ سی میانی منتقل کیا گیا مقتول کے والد غلام رسول کی درخواست پر چار نامزد اور دو نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ میانی میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔