منشیات فروشوں کیخلاف کاروائی ،مجموعی طورپر 2کلو 620گرام چرس بر آمد
بھلوال (نامہ نگار ) تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کر کے مجموعی طور 2کلو 620گرام چرس بر آمد ایس ایچ او بھلوال سٹی عبدالمعبود نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش عمر خان کو گرفتارکر لیا۔
گرفتار منشیات فروش کے قبضہ سے 1 کلو 420 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ، تھانہ بھلوال صدر پولیس کی کامیاب کاروائی، ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر ضیاء الرحمن نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی کی سپلائی چین کو توڑ دیا اور بدنام زمانہ منشیات فروش حنیف کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 1 کلو 200 گرام چرس برآمد کر کے منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔