موٹر سائیکل اور ٹرالر کے درمیان تصادم، نوجوان جاں بحق
موٹر سائیکل سوار بلال مشتاق گھر جا رہا تھا کہ تیز رفتار ٹریلر کی زد میں آگیا
کندیاں(نمائندہ )کندیاں موڑ ایم ایم روڈ پر موٹر سائیکل اور ٹرالر کے درمیان تصادم، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق میانوالی مظفرگڑھ روڈ پر کندیاں موڑ کے قریب موٹر سائیکل سوار بلال مشتاق سکنہ 3DB گھر جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹریلر کی زد میں آگیاحادثہ اس قدر شدید تھا کہ بلال مشتاق موقع پر ہی دم توڑ گیا۔اطلاع ملنے پر مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر نعش کو اسپتال منتقل کردیاپولیس نے تفتیش شروع کردی۔