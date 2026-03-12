بابا مظہر قیوم کا عرس 24 رمضان المبارک کو ہوگا
واں بھچراں(نمائندہ دنیا )معروف روحانی و دینی شخصیت ولی کامل پیر بابا مظہر قیوم رح کا عرس مبارک 24 رمضان المبارک کو ہوگا ۔
زینت المشائخ ولی کامل حضرت الحافظ الحاج پیر محمد مظہر قیوم رحمتہ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 24 رمضان المبارک بمطابق 14 مارچ_2026 بروز ہفتہ آستانہ عالیہ مظہریہ پپلاں شریف میں منعقد ہوگا۔ عرس مبارک کی پہلی نشست بروز ہفتہ نماز ظہر تا نماز عصر اور دوسری نشست بعد از نماز عصر تا بوقت افطار ہوگی۔جبکہ خصوصی نشست : بعد از نماز عشاء تا قبل از سحر ہوگی نماز فجر کے بعداختتامی اجتماعی دعا کی جائے گی۔