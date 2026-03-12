ٹاؤٹ ازم کسی بھی معاشرے کے لئے ناسور ، صفدر شاہ گیلانی
کندیاں(نمائندہ دنیا )ٹاؤٹ ازم کسی بھی معاشرے کے لئے ناسور ہے اس سے معاشرے میں جرائم کو فروغ اور ناانصافی جنم لیتی ہے ٹاؤٹ کسی بھی ادارے کی کارکردگی کے لئے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔
ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی کندیاں صاحبزادہ صفدر شاہ گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں مذید کہا کہ سرکاری اداروں میں ٹاؤٹوں کی رسائی اور پروٹوکول انصاف کی فراہمی ،ترقی، شہری حقوق اور میرٹ کے لئے زہرقاتل ہے سرکاری اداروں کے سربراہان کو ایسے افراد سے خود کو دور رکھنا چاہیے اور کسی بھی قسم کا پروٹوکول نہیں دینا چاہیے یہ نام نہاد شرفاء ذاتی مفاد اور معاشرے میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے لئے اداروں کی ٹاؤٹی کرتے ہیں۔