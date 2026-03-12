صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی انجمن حسینیہ جوہرآباد کی زیر نگرانی بڑا ماتمی جلوس نکالا گیا

  • سرگودھا
جوہرآباد(نمائندہ دنیا )امیر المومنین حضرت علی کرم اﷲ وجہ کے یوم شہادت کے حوالے سے مرکزی انجمن حسینیہ جوہرآباد کی زیر نگرانی ایک بڑا ماتمی جلوس آستانہ علامہ جوہر نظامی سے نکالا گیا ۔

جلوس کی قیادت انجمن حسینیہ کے جنرل سیکرٹری راجہ واجد علی جنجوعہ اور دیگر اکابرین نے کی ، شبیہہ تابوت مولا علی کا یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا مرکزی امام بارگاہ حسینیہ جوہر آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ،دسوران جلو س ماتمی سنگت دعائے فاطمہ ، ماتمہ دستہ قمر بنی ہاشم سمیت دیگر مقامی ماتمی تنظیموں نے نوحہ خوانی کی ، قبل ازیں آستانہ علامہ جوہر نظامی میں مجلس عزا کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں علمائے کرام و ذاکرین عظام میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت و کردرا اور انکی شہادت کے المناک واقعات پر روشنی ڈالی۔ اس جلوس کے دوران پولیس کی جانب سے فول پروف سیکورٹی انتظامات کئے گئے تھے اور تما م انتظامات کی براہ راست نگرانی ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کی ۔

 

