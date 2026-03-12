دنگا فساد کی ویڈیو وائرل ہونے پر 23 افراد کیخلاف مقدمہ ، 5 گرفتار
جوہرآباد(نمائندہ دنیا )سوشل میڈیا پر لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے اڈہ غازی خیل نور پور میں ہونیوالے اس واقعہ میں ملوث 23 افراد کیخلاف مقدمہ درج کرکے 5افراد کو گرفتار کر لیا۔
دو نوں متحارب گروپوں نے لڑائی کے دوران ڈنڈوں سوٹوں اور ہنٹروں کا بے درغ استعمال کر کے علاقہ کو میدان جنگ بنا دیا جس کے باعث نقص امن کا خدشہ پیدا ہو گیا، پولیس نے فریق اول کے شہزاد، ساول،ثقلین، جواد، توصیف اور انکے 3/4ساتھیوں کیخلاف مقدمہ درج کیا اور ان سے ڈنڈے اورہنٹر برآمد کر لئے ، مقدمہ کی زد میں آ نیوالے دوسرے فریق کے افراد میں آصف ، عاطف، ریحان ،رمضان ، تصور ، خرم شہزاد ، تنویر، رضوان اور انکے 4/5ساتھی شامل ہیں۔