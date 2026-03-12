صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 ملزمان گرفتار، کلاشنکوف رائفل 44 بور برآمد

  • سرگودھا
2 ملزمان گرفتار، کلاشنکوف رائفل 44 بور برآمد

واں بھچراں(نمائندہ دنیا ) تھانہ چھدرو پولیس کی کاروائی، 2 ملزمان گرفتار کرکے کلاشنکوف، رائفل 44 بور برآمد کرلی اور مقدمات درج کرلیے ۔

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ چھدرو سب انسپکٹر طارق خان، اے ایس آئی شاہد خان اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ زوہیب خان سکنہ خشکے خیلانوالہ سے کلاشنکوف اور تہران سے رائفل 44 بور برآمد کی۔ دریافت پر دونوں ملزمان اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کرسکے ۔۔دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے تھانہ چھدرو میں الگ الگ مقدمات درج کرلیا 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فرائض میں کوتاہی ہر گز برداشت نہیں ہو گی:عائشہ رضوان

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ایگریکلچرل فورم اجلاس

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسپورٹ اڈوں اور مارکیٹس کا معائنہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے اقدامات

سٹیپ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل وائس احتساب و عکاسی فورم کا انعقاد

گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں، 95 ہزار جرمانہ، 3 افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی