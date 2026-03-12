2 ملزمان گرفتار، کلاشنکوف رائفل 44 بور برآمد
واں بھچراں(نمائندہ دنیا ) تھانہ چھدرو پولیس کی کاروائی، 2 ملزمان گرفتار کرکے کلاشنکوف، رائفل 44 بور برآمد کرلی اور مقدمات درج کرلیے ۔
غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ چھدرو سب انسپکٹر طارق خان، اے ایس آئی شاہد خان اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ زوہیب خان سکنہ خشکے خیلانوالہ سے کلاشنکوف اور تہران سے رائفل 44 بور برآمد کی۔ دریافت پر دونوں ملزمان اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کرسکے ۔۔دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے تھانہ چھدرو میں الگ الگ مقدمات درج کرلیا