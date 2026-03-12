حکو مت فی الفور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر ے ،تسنیم ا حمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جا ر ی ہے۔
ا س لیے ا س کا ریلیف حکو مت پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر کے صارفین کو د ے امریکی بحر یہ نے آ بنا ئے حر مز کے راستے آئیل ٹینکر کی محفوظ گز ر گا ہ کو یقینی بنا یا ہے ا س کے بعد بر ینٹ آئیل کی فیو چر قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جا ر ی ہے ا س پیش رفت کے بعد عالمی ما ر کیٹ میں تیل کی رسد اور قیمتوں پر مثبت اثر پڑا ہے حکو مت فی الفور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر ے۔