صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم تبدیل ہوتے ہی مچھروں کی بہتات،ملیریا پھیلنے کا بھی خدشہ

  • سرگودھا
موسم تبدیل ہوتے ہی مچھروں کی بہتات،ملیریا پھیلنے کا بھی خدشہ

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا) موسم تبدیل ہوتے ہی مچھروں کی بہتات،سردی کم ہونے پر مچھروں کی افزائش کا عمل تیز ہوگیا۔

موسمی تبدیلی آتے ہی مڈھ رانجھا او رگردونواح میں مچھروں کی افزائش کا عمل تیزہونے سے ہر جانب مچھروں کی بہتات ہوگئی ہے جسکی وجہ سے ملیریا پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہوگیا ۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملیریا ،ڈینگی ودیگر مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کیلئے علاقہ میں فوری طورپر مچھر مار سپرے کروایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی