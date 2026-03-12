موسم تبدیل ہوتے ہی مچھروں کی بہتات،ملیریا پھیلنے کا بھی خدشہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا) موسم تبدیل ہوتے ہی مچھروں کی بہتات،سردی کم ہونے پر مچھروں کی افزائش کا عمل تیز ہوگیا۔
موسمی تبدیلی آتے ہی مڈھ رانجھا او رگردونواح میں مچھروں کی افزائش کا عمل تیزہونے سے ہر جانب مچھروں کی بہتات ہوگئی ہے جسکی وجہ سے ملیریا پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہوگیا ۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملیریا ،ڈینگی ودیگر مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کیلئے علاقہ میں فوری طورپر مچھر مار سپرے کروایا جائے ۔