  • سرگودھا
بلدیہ بھیرہ کی ٹیکس برانچ کی مبینہ ملی بھگت سے گٹر فیس کی وصولی دوبارہ شروع ،شہریوں میں شدید تشویش

بھیرہ (نامہ نگار ) بلدیہ بھیرہ کی ٹیکس برانچ کی مبینہ ملی بھگت سے گٹر فیس کی وصولی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ۔

 شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ چند ماہ قبل ٹھیکیدار کی جانب سے گھروں کے اندر گٹر موجود ہونے کے باوجود خواتین خانہ سے زبردستی شیڈول فیس سے بھی زیادہ یعنی 500 روپے فی گھر وصول کیے گئے تھے ۔ اس معاملے پر شہریوں کے احتجاج کے بعد بلدیہ انتظامیہ نے گٹر فیس کی وصولی عارضی طور پر روک دی تھی شہریوں کے مطابق اب دوبارہ ٹیکس برانچ کے بعض اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے گٹر فیس کی وصولی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ۔

 

