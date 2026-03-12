صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بر آمد ات میں اضافے کیلئے پیداواری لا گت کو کم سے کم کیا جا ئے ،محمد شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ایگزیکٹو ممبرسرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ وز ا ر ت منصو بہ بند ی کی ما ہا نہ آ ؤ ٹ لک ر پورٹ جہاں ایک طرف معاشی استحکا م اور مہنگا ئی کا عندیہ دے ر ہی ہے۔

ویہی ا س میں معاشی مستقبل کے حوا لہ سے خطرات اور چیلنجز کا بھی احاطہ کیا گیا ہے ر پور ٹ میں مشرق وسطی کی بد لتی ہو ئی صورتحا ل اورعالمی منڈی میں توا نا ئی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو بڑا خطر ہ قرار د یا گیا ر پور ٹ کے مطا بق بر آ مدا ت میں اضافہ صرف پیداوار بڑھا نے سے نہیں بلکہ لا گت کم کرنے سے ممکن ہے لیکن توانائی کے بحرا ن بلند شرح سو د جیسے عوامی ا س میں بڑ ی رکاوٹ ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو متی سطح پر بر آمد ات میں اضافے کیلئے پیداواری لا گت کو کم سے کم کیا جا ئے ۔

 

