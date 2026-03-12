بر آمد ات میں اضافے کیلئے پیداواری لا گت کو کم سے کم کیا جا ئے ،محمد شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ایگزیکٹو ممبرسرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ وز ا ر ت منصو بہ بند ی کی ما ہا نہ آ ؤ ٹ لک ر پورٹ جہاں ایک طرف معاشی استحکا م اور مہنگا ئی کا عندیہ دے ر ہی ہے۔
ویہی ا س میں معاشی مستقبل کے حوا لہ سے خطرات اور چیلنجز کا بھی احاطہ کیا گیا ہے ر پور ٹ میں مشرق وسطی کی بد لتی ہو ئی صورتحا ل اورعالمی منڈی میں توا نا ئی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو بڑا خطر ہ قرار د یا گیا ر پور ٹ کے مطا بق بر آ مدا ت میں اضافہ صرف پیداوار بڑھا نے سے نہیں بلکہ لا گت کم کرنے سے ممکن ہے لیکن توانائی کے بحرا ن بلند شرح سو د جیسے عوامی ا س میں بڑ ی رکاوٹ ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو متی سطح پر بر آمد ات میں اضافے کیلئے پیداواری لا گت کو کم سے کم کیا جا ئے ۔