پنجا ب میں پو لیو کیسز کم ہوگئے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہاہے کہ پنجا ب میں پو لیو کیسز کم ہوگئے ہیں مگر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا گذشتہ 10بر س میں پو لیو کے 117کیسز ر پور ٹ ہو ئے ا س سا ل بھی ایک کیس سامنے آچکا ہے لا ہو ر سمیت مختلف علاقوں میں سیوریج نمو نوں میں پو لیو وا ئر س کی موجود گی سے صورتحا ل آلا ر منگ ہو چکی ہے۔

 بلاشبہ حکو مت پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدا ما ت کر ر ہی ہے لیکن ا س کے ساتھ ساتھ لو گو ں کو بھی پا کستا ن کو پو لیو فر ی ملک بنا نے کی جدوجہد میں اپنا کر دار ادا کر نا ہو گا۔

 

