دکان سے چور پچاس ہزار روپے نقدی ودیگر سامان لے گئے
شاہ پور صدر(نامہ نگار)چوری کی مختلف وارداتوں میں محمد ایوب کی دکان سے نامعلوم چور پچاس ہزار روپے نقدی اور دکان پر رکھی ہوئی ایل سی ڈی مالیتی بارہ ہزار روپے چوری کر کے لے گئے ۔
محمد سرفراز کے ڈیرہ سے سولر ٹیوب ویل کا انورٹر و چینجر مالیتی چالیس ہزار روپے ، محمد ممتاز سکنہ چکڑالہ کے زرعی رقبہ سے دو عدد موٹریں مالیتی دو لاکھ روپے ، محمد اسلم کے ڈیرہ سے ایک موٹرمالیتی ایک لاکھ روپے ، مہر محمد طاہر بکھر کے ڈیرہ سے دو عدد بجلی کے میٹر مالیتی 80 ہزار روپے چوری ہو گئے ، وقارالحسن سکنہ ککے والہ کے زرعی رقبہ سے واٹر پمپ مالیتی ایک لاکھ بیس ہزار، سعد الرحمٰن کے ڈیرہ سے ایک ٹرانسفارمر سے کوائل و دیگر سامان مالیتی تین لاکھ روپے چوری کر لئے گئے ۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے الگ الگ مقدمات درج کرلئے ۔