دہشت گر د ی کے خلا ف جنگ میں کامیابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ،ملک ضیاء الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ پاکستان مسلم لیگ ن ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ پا ک فو ج کا افغا ن طالبا ن رجیم کے خلا ف کامیاب آ پر یشن جا ر ی ہے۔
افغان طالبا ن دہشت گر دوں کی اہم پو سٹیں اور مرا کز بھی تبا ہ ہو ئے ہیں افوا ج پا کستا ن بھرپور طریقہ سے دہشت گر د ی کے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑنے میں کا میاب ہے بلا شبہ ہما ر ی افوا ج کی قر با نیان دہشتگردی کے نا سور کو جڑ سے اکھاڑے گی دہشت گر د ی کے خلا ف جنگ میں کامیابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے۔