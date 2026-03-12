صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گر د ی کے خلا ف جنگ میں کامیابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ،ملک ضیاء الحق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ پاکستان مسلم لیگ ن ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ پا ک فو ج کا افغا ن طالبا ن رجیم کے خلا ف کامیاب آ پر یشن جا ر ی ہے۔

افغان طالبا ن دہشت گر دوں کی اہم پو سٹیں اور مرا کز بھی تبا ہ ہو ئے ہیں افوا ج پا کستا ن بھرپور طریقہ سے دہشت گر د ی کے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑنے میں کا میاب ہے بلا شبہ ہما ر ی افوا ج کی قر با نیان دہشتگردی کے نا سور کو جڑ سے اکھاڑے گی دہشت گر د ی کے خلا ف جنگ میں کامیابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے۔

 

