  • سرگودھا
اقتصاد ی سر گرمیوں کے فروغ کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ یقینی بنا یا جا ئے مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 سٹیٹ بینک آف پا کستان کے مطابق فروری میں بیر و ن ملک مقیم پا کستا نیوں نے 3ار ب 30کر و ڑ ڈا لر پا کستا ن بھیجے برآ مدی شعبہ مستحکم نہ ہو نے کی و جہ سے ملکی معیشت ترسیلا ت ز ر پر بہت ز یا د ہ ا نحصا ر کر تی ہے ۔ضرورت ا س امر کی ہے کہ پاکستا ن میں اقتصاد ی سر گرمیوں کے فروغ کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ یقینی بنا یا جا ئے سرمایہ کا ر ی کے موا قعے فراہم کیے جا ئیں حکو مت معیشت کو مستحکم ر کھنے کیلئے سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے فور ی اور مر بوط اقدا ما ت اٹھا ئے ایسی پالیسیاں بنا ئی جا ئیں۔ جس سے سرمایہ کاروں کو رجحا ن پا کستا ن کی طرف ہو

 

