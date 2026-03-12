صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگا ئی کے جن کو قا بو کر نے کیلئے اقدا ما ت نا گز یر ہو چکے ،جو ادخر م وڑائچ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م وڑائچ نے کہاہے کہ مشرق وسطی میں جیو پو لیٹیکل کشید گی کے با عث توا نا ئی بحرا ن کے پیش نظر پٹرو لیم مصنوعات کے بعد ملک میں ا یل پی جی کی قیمت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو ا ہے۔

 یہ صورتحا ل ما ر کیٹ کی نگر ا نی اور قیمتوں پر مو ثر عمل درآ مد کے نظا م کی کمی کی نشاہد ہی کرتا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت مائع گیس اور تمام اشیا ئے ضرور یہ کی سرکا ر ی نرخوں پر فراہمی یقینی بنا نے کیلئے مو ثرا قدا ما ت کر ے مہنگا ئی کے جن کو قا بو کر نے کیلئے اقدا ما ت نا گز یر ہو چکے ہیں۔

 

