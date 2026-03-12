صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت اشرافیہ کی مراعات میں کمی کر ے ،ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے حکو مت عا م صارفین کو مہنگا ئی کی چکی میں پسینے کی بجا ئے اشرافیہ کی مراعات میں کمی کر ے سر کا ر ی مفت پٹرو ل کی سہو لت مکمل طور پر ختم کی جا ئے۔

 ا س کے ساتھ ساتھ اعلی آفیسرا ن کو د ی جا نے وا لی غیر معمولی مرا عات کا سلسلہ بھی ا ب بند کیا جا ئے کیونکہ ا س کا خمیا ز ہ عام لو گ بھگتے ہیں حکومت ا س وقت پٹرو ل پر فی لیٹر 120رو پیہ و صو ل کر ر ہی ہے عام صارفین کا خو ن چوسنے کی بجا ئے پٹرو لیم مصنوعات پر ٹیکسوں میں بھی کمی کی جا ئے۔

 

