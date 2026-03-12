صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پٹرول سٹا ک موجو ہونے کے با و جو د قیمت بڑھا نا بلاجو از ،ملک عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ پاکستا ن کے پا س پٹرو ل کا ایک مہینے کا سٹا ک موجو دتھا۔

 لیکن اس کے با و جو د قیمت بڑھا نا بلاجو از ہے وفاقی و ز را ء بھی کہتے رہے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے پٹرو ل کا سٹا ک موجو د ہے ا گر سٹاک تھا تو 55رو پے فی لیٹر ریٹ کیوں بڑھا یا گیا پا کستا ن میں حکو مت نے 55رو پے فی لیٹر ریٹ بڑھا کر دنیا بھر میں مہنگا تیل بیچنے کا کر یڈٹ حاصل کر لیا حکو مت عوا م کے مسائل بڑھا نے کی بجا ئے عوا م کو ریلیف کی فراہمی کیلئے عملی قد م ا ٹھا ئے۔

 

