سات اہم شاہراؤں کو بیرئیرز کے ذریعے بند کر دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) عید کی خریداری کے موقع پر قیام امن کو یقینی بنانے کیلئے بازاروں میں کاروں گدھا ریڑھی رکشہ وغیرہ کے داخلوں پر پابندی لگا تے ہوئے سات اہم شاہراؤں کو جزوی طور پر بیرئیرز کے ذریعے بند کر دیا گیا۔
اور صرف موٹرسائیکل گزرنے کی اجازت ہے ،جبکہ ٹریفک پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غلط پارکنگ کرنیوالوں کیخلاف فوری کاروائی کریں اور ذمہ داران کیخلاف کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے اس کے علاوہ بازاروں میں سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگادی گئی ہیں، چوڑی بازار میں مردوں کے داخلے پر پابندی لگادی گئی ہے ۔