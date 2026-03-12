صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن قیمتی سامان قبضہ میں لے کر دکانداروں کو بھاری جرمانے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن کے انفورسمنٹ آفیسر علی عمران کی زیر نگرای عملہ انکروچمنٹ کی جانب سے گزشتہ روز اندرو شہر بلاک نمبر8،9،واٹر سپلائی روڈ اور ملحقہ مارکیٹوں میں تجاوزت کے خلاف معمول کے آپریشن کے دوران تجاوز کیا گیا۔

 قیمتی سامان قبضہ میں لے کر دوکانداروں کو بھاری جرمانے کر دیئے ،اس دوران خوانچہ فروشوں نے انکروچمنٹ ٹیم کو دیکھتے ہی دوڑیں لگا دیں، اور عملے کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا،تاہم مجموعی صورتحال کنٹرول میں رہی ۔

 

