گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) پولیس کی کاروائی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتارکر لیا۔
ترجما ن ضلعی پولیس خرم اقبال کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر سرگودھا پولیس نے اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن عمل میں لاتے ہوئے 25 اشتہاری و عادی مجرمان کو گرفتارکر لیا جن کیٹگری اے میں مطلوب 5 اشتہاری، کیٹگری میں مطلوب 24 اور 8 عادی مجرمان شامل ہیں جن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔