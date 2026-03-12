صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کی نازیبا ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنیوالے دو بھائیوں کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) شادی شدہ خاتون کی نازیبا ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والے دو بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

چک 40 شمالی میں ملزم وہاب اور شہاب نے 35 سالہ خاتون کو کئی ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا، خاموش نہ رہنے پر خاتون کو بچوں سمیت قتل کرنے کی سنگین دھمکیاں دی گئیں، خوف اور دھمکیوں کے سائے میں خاتون کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ملزمان نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بدلے متاثرہ خاندان سے 20 لاکھ روپے بھتہ بھی طلب کیا ،متاثرہ خاتون نے ہمت جمع کر کے ساری صورتحال سے اپنے بھائی عمر دراز کو آگاہ کیا ،پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کے واقعہ کی تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے ، اورملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں انہیں جلد گرفتار کرلیں گے ۔

 

