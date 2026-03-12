صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
گیس سلنڈر استعمال کرنیوالے 8ڈرائیورز حراست میں لے لئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ میں گیس سلنڈر استعمال کرنیوالے 8ڈرائیورز حراست میں لے لئے ، 78 شمالی، 91 جنوبی کے مقاما ت پر چیکنگ کے دوران گیس سلنڈرز استعمال کرنیوالے 8 ہائی ایس ویگنیں بند کر کے ڈرائیورز غلام عباس وغیرہ حراست میں لے لئے اور ان کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔

