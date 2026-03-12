صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش کو 10سال قید سخت اور ایک لاکھ جرمانے کا حکم

  • سرگودھا
جوہرآباد(نمائندہ دنیا)سیشن کورٹ نے تھانہ خوشاب کے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے بد نام زمانہ منشیات فروش محمد رضوان کو 10سال قید سخت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنا دیا ،خوشاب پولیس نے ملزم محمد رضوان کو گزشتہ برس منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں کرفتار کر اس کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس پر آمد کی تھی ، اور اس کے کیخلاف منشیات فروشی کے الزام میں نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے بعد از تفتیش چالان فاضل عدالت میں پیش کیا گیا تھا ،دوران سماعت ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اوجرم ثابت ہونے پر فاضل عدالت نے اسے سزا سنا دی گئی، ڈی پی او خوشاب عمارہ شیرازی نے مقدمہ کی موثرا انداز میں پیروری کرنے اور منشیات فروش کو سزا دلوانے پر مقدمہ کے تفتیشی آفیسر سب انسپکٹر امان ﷲ خان کی کارکردگی کی تعریف کی ہے ۔

 

