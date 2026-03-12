مریم کے 2سال عوام کی خوشحا لی کا روشن باب ،شجاع الرحمٰن ٹیپو
جوہرآباد(نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ممتاز مائنز اونر چوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کی حکومت کے 2سال عوام کی ترقی اور خوشحا لی کا روشن باب ہیں ان کی مثالی خدمات ہمیشہ عوام کے حافظے پر نقش رہیں گی ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ محترمہ مریم نواز کے وژن کے تحت صوبائی حکومت کی جانب سے کی جانیوالی اصلاحات عوام کی خوشحالی اور کا سبب بن رہی ہیں ، انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز نے جب زمام اقتدار سنبھالی تو ان کے سامنے عوامی مسائل کا انبار تھا اور لوگوں کا عوامی نمائندوں سے اعتماد اٹھ چکا تھا، سرکاری اداروں میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ،عام آدمی کی داد رسی کرنے والا اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، سرکاری ہسپتالوں میں ڈسپرین تک کی ادویات موجود نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حلف اٹھانے کے اگلے دن ہی اپنی ترجیحات قوم کے سامنے رکھ دی۔ مریم نواز نے صوبے میں کارکردگی، ڈلیوری اور ریلیف کا ایک میکنزم بنایا جس کے تحت تمام ادارے کام کرنے لگے ،ہر ادارے کو ایک روڈ میپ دیا گیا جس کے تحت چلتے ہوئے اداروں کی کارکردگی 100 فیصد بہتر ہوئی اور عام آدمی کو ریلیف ملنے لگا ۔