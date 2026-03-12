نہر میں کود کر خودکشی کرنے والی خاتوں کی نعش نہر سے مل گئی
واں بھچراں (نامہ نگار )نہر میں کود کر خودکشی کرنے والی خاتوں کی نعش نہر سے مل گئی ۔گزشتہ واں بھچراں تھانہ کے ایس ایچ او سمیع اللہ خان کو اطلاع ملی کہ علاقہ شادیہ کے قریب نہر مہاجر برانچ سے خاتوں کی نعش ملی ہے ۔ واں بھچراں پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی خاتون کے ورثا گزشتہ پانچ روز سے نعش کو نہر میں تلاش کر رہے تھے انہوں نے نعش کو پہنچان اور شناخت کر لیا۔ متوفیہ حمیرا بی بی نے نہر مہاجر برانچ میں چھلانگ لگا دی تھی متوفیہ کے خاوند سلطان اکبر اور والد احمد خان نے نعش کی شناخت کر لی۔ متوفیہ کے نہر میں چھلانگنے کا مقدمہ 7 مارچ کو واں بھچراں تھانہ میں پہلے سے ہی درج تھا۔پانچ دن بعد خاتون کی نعش شادیہ کے قریب نہر سے مل گئی۔متوفیہ واں بھچراں کے علاقہ موروث مظفر پور شمالی کی رہائشی تھی ۔نعش ملنے کی اطلاع پر واں بھچراں پولیس موقع پر پہنچ گء۔ضروری کاروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔