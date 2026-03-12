جرنیلی روڈ پر ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے
جرنیلی روڈ پر ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے گاڑیوں کے سوار ہونا دیگر راہ گیروں کے لیے بھی شدید خطرات
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں چشمہ لنک جرنیلی روڈ پر رات کے اوقات میں چلنے والے بغیر ریفلیکٹر ٹریکٹر ٹرالی،چنگی چی رکشہ، گدھا اور اونٹ گاڑیوں کے باعث حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں شہریوں کے مطابق ایسی گاڑیوں کے سوار نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دیگر راہ گیروں کے لیے بھی شدید خطرات پیدا کرتے ہیں گزشتہ روز نجی کمپنی کی مسافر بس سڑک کنارے کھڑے بغیر ریفلیکٹر ٹرالر کے پیچھے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے متعدد مسافر شدید زخمی ہوگئے تھے پولیس انتظامیہ آئے روز ہونے والے حادثات کی روک تھا م کے لئے چنگ چی ،ٹریکٹر ٹرالی اور گدھا،اونٹ ریڑھیوں پر ریفلیکٹر لگوائیں تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے