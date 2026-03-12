55روپے لٹر تک اضافہ مزدور پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ،غلام مرتضیٰ
موچھ(نمائندہ دنیا) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بیجا اضافے نے غریب عوام کی کمرتوڑ دی ھے ہر نئے فیصلے کا بوجھ آخرکار عام آدمی کے کندھوں پر ہی ڈال دیا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار سیاسی وسماجی شخصیت سید غلام مرتضیٰ شاہ میڈیا وفد سے ایک ملاقات میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر تک اضافہ ایک غریب پاکستانی مزدور پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ھے پیڑول کی حالیہ قیمتوں کے اضافے سے غریب عوام کی عید کی خوشیاں ماند پڑ ھ گئی ہیں جس نے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑہے ہیں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے سے روزمرہ کھانے پینے اشیاء کی قیمتوں اضافہ سے ہر شہری پریشانی میں مبتلا ھے انہوں نے کہا کہ حکومت کے یوں ایک فیصلہ سے کروڑوں لوگوں کی زندگی براہ راست متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر کب تک حکمران طبقے کی عیاشیوں کا بوجھ عوام برداشت کرتے رہیں گے ایک طرف عام آدمی کو مہنگائی کے سمندر میں دھکیلا جا رہا ہے اور دوسری طرف حکمرانوں کے پروٹوکول، شاہانہ اخراجات اور فری پٹرول جیسے معاملات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے جب تک حکمران خود سادگی اختیار نہیں کریں گے