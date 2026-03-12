امدادی رقم میں کٹوتی کی شکایات ، ڈیوائس مالکان غائب
امدادی رقم میں کٹوتی کی شکایات ، ڈیوائس مالکان غائب غریب خواتین شدید پریشانی ،گھنٹوں انتظار کے باوجود ادائیگی نہیں ہو رہی
بھیرہ(نامہ نگار)رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحقین کو دی جانے والی امدادی رقم کی ادائیگی میں کٹوتی کی شکایات منظر عام پر آتے ہی ڈیوائس مالکان اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بلدیہ بھیرہ میں قائم سنٹر سے ادائیگیاں روک کر غائب ہو گئے ، جس کے باعث سینکڑوں غریب خواتین شدید پریشانی کا شکار ہو گئیں۔میونسپل کمیٹی بھیرہ میں قائم رمضان نگہبان سنٹر سے کارڈ وصول کرنے کے بعد خواتین کو گھنٹوں انتظار کے باوجود ادائیگی نہیں ہو رہی اور وہ مایوس ہو کر خالی ہاتھ گھروں کو واپس جانے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور روزانہ سنٹر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔محمد اشرف، محمد علی، فتح محمد، ذوالفقار احمد اور محمد زاہد سمیت دیگر شہریوں اور خواتین نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایچ بی ایل کنیکٹ کے تحت جاری کردہ ڈیوائسز کو منسوخ کر کے ان کی جگہ کسی دیانتدار افراد کو ڈیوائسز فراہم کی جائے تاکہ مستحقین کو امدادی رقم کی بروقت اور مکمل ادائیگی یقینی بنائی جا سکے ۔