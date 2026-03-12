منشیات فروشوں کے ساتھ مبینہ مقابلہ ،عمر دراز لنگاہ مارا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) گاؤں 122 شمالی کے قریب سی سی ڈی کا منشیات فروشوں کے ساتھ مبینہ مقابلہ ،فائرنگ کے تبادلے میں جھاوریاں کا رہائشی بدنام منشیات فروش عمر دراز لنگاہ مارا گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 منشیات فروش موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے پولیس پارٹی کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے عمر دراز لنگاہ مارا گیا مارے گئے ملزم کے قبضہ سے آئس اور دیگر نشہ برآمد جبکہ اسلحہ اور موٹرسائیکل بھی قبضہ میں لے لیا اورملزم کے دیگر دو ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تلاش جاری ہے سی سی ڈی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ملزم منشیات کا بڑا سمگلر ہے جبکہ فرار ملزمان کی تلاش کے لیے علاقوں میں ناکہ بندی جاری ہے ۔