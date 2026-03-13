صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کا تحفظ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ،سید ظل حسنین

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )سابق ناظم یونین کونسل علی پور سیداں سید ظل حسنین شاہ نے کہا ہے کہ ایران کا تحفظ پوری امتِ مسلمہ کی ذمہ داری ہے مسلم ممالک کو موجودہ حالات میں باہمی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکے ۔

انہوں نے کہا کہ عالمِ اسلام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔ اور باہمی اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر امتِ مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ سید ظل حسنین شاہ نے کہا کہ ایران کے خلاف جارحیت دراصل پوری امتِ مسلمہ کے خلاف سازش ہے جسے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں اور اسلامی دنیا کے استحکام و سلامتی کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں اور مظلوم مسلمانوں کی اخلاقی و سفارتی حمایت جاری رکھیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ