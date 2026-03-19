غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے پانچ ملزمان گرفتار

  سرگودھا
کالاباغ(نمائندہ دنیا ) کالاباغ میں امن و امان کے قیام اور جرائم کے مکمل خاتمے کے لئے کالاباغ پولیس کی کامیاب اور مؤثر کارروائیاں جاری کالاباغ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہوئے منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ایس ایچ او تھانہ کالاباغ عصمت اللہ خان نیازی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ اہم کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی, پرچی جوا اور غیر قانونی اسلحہ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا۔ جن کے قبضے سے چھ کلو چرس 1 عدد کلاشنکوف، ایک عد پسٹل 30 بور بمعہ کارتوس برآمد اور پرچی جوا کے ملزم کو گرفتار کر لیا تمام گرفتار ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت تھانہ کالاباغ میں مقدمات درج کر لئے گئے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

لیاقت بلوچ کی مولاناامجدسے ملاقات ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا

درختوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی نگرانی سو فیصد یقینی بنانیکی ہدایت

فنڈز کی عدم فراہمی،شہر کے کئی بڑے منصوبے ٹھپ

محکمہ سکو ل کی نجی سکولوں کو فوری رجسٹریشن کی ہدایت

جنرل ہسپتال کیلئے اوورسیز فیملی کا ساڑھے 3کروڑ کے طبی آلات دینے کااعلان

داتا دربار کے سامنے پیڈسٹرین انڈرپاس کی چھت مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق