پنجاب بوائز اسکاوٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سکاؤٹس کی حلف برداری تقریب
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر آفس میں پنجاب بوائز اسکاوٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بسلسلہ سکاؤٹس حلف برداری تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے سکاوٹس سے حلف لیا۔تقریب میں اساتذہ،طلبہ اور متعلقہ افسران کی بڑی تعداد موجود تھی۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکاؤٹنگ طلبہ میں نظم و ضبط،خدمتِ خلق،ایثار اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اسکول اسکاوٹس نہ صرف تعلیمی اداروں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں کردار ادا کرتے ہیں ۔بلکہ قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں بھی عوام کی مدد کے لیے پیش پیش رہتے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ اسکاوٹس ٹریفک قوانین سے آگاہی شجرکاری مہمات اور دیگر سماجی و فلاحی سرگرمیوں میں بھی فعال کردار ادا کرتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلعی انتظامیہ نوجوانوں کی مثبت تربیت اور اسکاؤٹنگ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی تاکہ طلبہ میں قومی خدمت اور ذمہ داری کا جذبہ مزید مضبوط ہو سکے ۔