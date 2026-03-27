صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز قائم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

  • سرگودھا
غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز قائم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ضلعی انتظامیہ غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز کے خلاف کارروائی کی جائے ، شہری

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز قائم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔شہر کی مین شاہراہوں پر غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز قائم ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں کے مطابق مختلف اہم سڑکوں پر رکشہ ڈرائیورز نے از خود اسٹینڈز بنا رکھے ہیں جس کے باعث نہ صرف سڑکیں سکڑ گئی ہیں بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستہ تنگ ہو چکا ہے ۔ کئی مقامات پر رکشوں کی بے ہنگم پارکنگ ٹریفک جام کا سبب بن رہی ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رکشہ مافیا نے شاہراہوں پر قبضہ جما رکھا ہے اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز کے خلاف کارروائی کی جائے اور ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ، شہریوں کے چولہے ٹھنڈے، ہوٹل مالکان کی چاندی

کثیر المنزلہ امتحانی مراکز تعمیر کرنیکا فیصلہ

منصوبوں کو مقررہ معیار اور بروقت مکمل کیا جائے : عثمان طاہر

عوام کو صحت کی جدید ترین سہولیات میسر ہیں:محمد اشرف

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال، میگا سیمینار‘اگیتی کپاس کی کاشت بڑھانے پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ