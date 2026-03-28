جوہر کالونی بھلوال روڈسے پل 111 تک راجباہ خستہ حالی کی تصویر بن گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ انہار کے افسران کی عدم توجہی کے باعث جوہر کالونی بھلوال روڈسے پل 111 تک22کلو میٹر پر مشتمل راجباہ خستہ حالی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔
جس کی موثر طریقے سے صفائی نہ ہونے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار پشتوں کی روک تھام نہ ہونے کی وجہ سے جہاں آبادی والے علاقوں کے مکینوں کو خطرات لاحق ہیں وہاں کسانوں کو دوہری مشکلات در پیش ہیں، ،ان کا کہنا ہے کہ حالات واقعات کا ادراک ہونے کے باوجود محکمہ انہار کے افسران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی’ درجنوں جگہ سے پشتے کمزور ہو چکے ہیں’ جن میں کسی وقت بھی شگاف پڑ سکتا ہے ۔ ڈویژنل کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے ۔