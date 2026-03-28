ہیلتھ اتھارٹی حکام کے ملازمین کی عارضی ڈیوٹیاں منسوخ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) حکومتی ہدایت پر ہیلتھ اتھارٹی حکام نے ملازمین کی عارضی ڈیوٹیاں منسوخ کرنا شروع کر دیں۔
سیاسی آشیر باد پر ہیلتھ اتھارٹی کے متعدد افسران و ملازمین کی عارضی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، تاہم مختلف شعبوں کے امور متاثر ہونے کے پیش نظر سی ای او ہیلتھ نے مرحلہ وار عارضی ڈیوٹیاں ختم کرتے ہوئے افسران و ملازمین کو واپس مستقل سیٹوں پر بھجوانا شرو ع کر دیا جبکہ من پسند جگہوں سے ہٹائے جانیوالوں نے دوبارہ ان سیٹوں کے حصول کیلئے سیاسی دباؤ بھی استعمال کئے جانے کی اطلاعات ہیں۔