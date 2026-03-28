سکیورٹی خامیوں کی وجہ سے تاجروں میں تشویش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی فروٹ منڈی میں سکیورٹی خامیوں اور دیگر بنیادی مسائل کے حل پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے تاجروں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔
انکا کہنا ہے کہ مرکزی فروٹ منڈی کی چار دیواری ٹوت پھوٹ کا شکار اور جنگلے غائب ہیں اس کے علاوہ دیگر مسائل کی طرف توجہ دیئے بغیر سکیورٹی ممکن نہیں ،گاڑیوں کی مربوط چیکنگ کا نظام شامل نہیں۔
،اسی طرح بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے نام پر فرضی کاروائی کرکے حکام بالا کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے ،جس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی ،انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔