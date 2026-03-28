ڈینگی مچھروں کے خلاف ڈنک ٹپاؤ پالیسی تک محدود

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) متعلقہ شعبوں کی طرف سے ملیریا و ڈینگی مچھروں کے خلاف ڈنک ٹپاؤ پالیسی اور فنڈز خرچ کرنے تک محدود جبکہ صورتحال روزباروز باعث تشویش بننے لگی ہے ،ڈینگی کے خطرات کے پیش نظر افسران کی طرف سے ملیریا مچھروں کے پھیلاؤ پرکوئی توجہ نہیں دی گئی، جبکہ صوبائی حکومت نے ڈینگی اور ملیریا مچھروں کے خاتمہ کیلئے سخت احکامات جاری کئے تھے جس پر ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے چند ایک مقامات پر کاروائیاں کر کے سرکاری ریکار ڈ کا پیٹ بھر دیا گیا اورافسران کی طرف سے ملیریا مچھروں کے خلاف عملی اقدام سے نچلے عملے کو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ مچھر 20سے 25دن میں ویسے ہی ختم ہو جائے گا ،مگرایسا نہ ہوا اورشہر کی گنجان آبادیوں فیکٹری ایریا’ محمدی کالونی’ بشیر کالونی’ جناح کالونی’گلشن جمال گلوالہ’ استقلال آباد کالونی’ منظورٹاؤن’ گنیانوالہ’ 40 شمالی و گردونواح کے چکوک میں مچھروں کی بہتات تشویش ناک صورتحال اختیار کرنے سے لوگوں کی بڑی تعداد بالخصوص ملیریا بخار میں مبتلاء ہو رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی مہم کاغذی کاروائیوں تک محدود ہے عملی طور پر اقدامات کے فقدان کے باعث صورتحال روزباروز بگڑتی جا رہی ہے ، فوری طور پرصورتحال پر قابو پایاجائے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

کینال روڈ کے شپ ریسٹورنٹ منصوبے پر تعمیراتی سرگرمیاں بند

پنجاب بھر میں 126 ڈرائیونگ سکول قائم

سکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ بنانے کیلئے درخواست دائر

پیپلز پارٹی لاہور کے عہدیداروں کوفارغ کرنے کی وارننگ

یوای ٹی کی عالمی رینکنگ میں بہتر پوزیشن پر وی سی کو مبارکباد

جماعت اسلامی کا مال روڈ پر مہنگائی کیخلاف احتجاجی مظاہرہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن