گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع، کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر

  سرگودھا
فیصل آباد (نیوز رپورٹر)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیرِ صدارت گندم اور کپاس سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مگسی، سید حسن رضا، ڈاکٹر محمد اقبال بندیشہ، محکمہ زراعت پنجاب کے ڈائریکٹر جنرلز عبدالحمید، نوید عصمت کاہلوں اور ڈاکٹر عامر رسول نے شرکت کی جبکہ دیگر افسران بذریعہ آن لائن شریک ہوئے ۔اجلاس میں فصلوں خصوصاً گندم اور کپاس کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیلڈ رپورٹس کے مطابق گندم کی موجودہ صورتحال تسلی بخش ہے ۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب نے کہا کہ حتمی سروے کے مطابق صوبہ پنجاب میں گندم کی 22 اعشاریہ 5 ملین میٹرک ٹن سے زائد پیداوار متوقع ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر گندم کی کٹائی، گہائی، ذخیرہ اور ترسیل کے حوالے سے کاشتکاروں کو بروقت رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔سیکرٹری زراعت نے بتایا کہ صوبہ پنجاب میں تقریباً 35 لاکھ ایکڑ رقبہ پر کپاس کاشت کی جائے گی ۔ بہاولپور ڈویژن کو کپاس کی وادی بنانے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کے منصوبے کا آغاز کیا جا چکا ہے ۔

 

گوجرانوالہ

ایل پی جی روزانہ مہنگی، صارفین کو مشکلات

حافظ آباد: میگا سیوریج منصوبے کی بروقت تکمیل کیلئے 2شفٹوں میں کام کا حکم

خرم دستگیر نے رتہ باجوہ ڈسپوزل سٹیشن کا افتتاح کردیا

ملکوال میں استحکام پاکستان و یکجہتی افواج پاکستان ریلی

ریسکیو 1122 نے خودکشی کرنیوالے کی لاش نہر سے نکال لی

کمشنر کا ڈسکہ میں تحصیل ہسپتال ، ریڑھی بازار کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن