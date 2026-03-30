ملک کی ترقی کیلئے کرپشن کا خاتمہ ناگزیر ہے : مہر محمد شفیق

  • سرگودھا
ملک کی ترقی کیلئے کرپشن کا خاتمہ ناگزیر ہے : مہر محمد شفیق

بھلوال (نمائندہ دنیا) جماعت اسلامی کے رہنما مہر محمد شفیق نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، اور ملکی استحکام کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے ، جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ۔ ہر معاملے میں کرپشن کو کمیشن کا نام دے دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اداروں میں کمیشن لینا ایک معمول بن چکا ہے اور اسی باعث ترقیاتی کاموں کا معیار متاثر ہو رہا ہے ۔

مہر محمد شفیق نے کہا کہ پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے ، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہے جب حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے ۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتیں بھی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں کے ذریعے کرپشن کے فروغ کا باعث بنتی رہی ہیں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔

 

ملتان

نشتر روڈ کو ماڈرن ہیلتھ کوریڈوربنانے کی منظوری

امتحانی عمل کی شفافیت پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا :عثمان طاہر

نمبردا راپنے علاقوں میں فعال کردار ادا کریں :خالد جاوید

وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی ،قیمتی سامان سے محروم

اینٹی کرپشن ٹیم کا چھاپہ، سب انسپکٹر رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس