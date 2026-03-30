کشیدگی کے دوران پاکستان کا ثالثی کردار نہایت خوش آئند :میاں شہباز احمد
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ (ن) میاں شہباز احمد نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پاکستان کا ثالثی کردار نہایت خوش آئند اور قابل تحسین ہے ۔
انہوں نے کہا کہ اس اہم موقع پر پاکستان نے ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے ، جس سے نہ صرف خطے میں امن کے امکانات روشن ہوئے ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بھی مزید بلند ہوا ہے ۔اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں اور عالمی برادری اس کے مثبت کردار کو سراہ رہی ہے ۔ پاکستان ہمیشہ سے امن، استحکام اور مذاکرات کا حامی رہا ہے اور موجودہ صورتحال میں بھی یہی پالیسی اپناتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان ایک بار پھر عالمی سطح پر اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے ، جو ملک کے روشن مستقبل کی علامت ہے ۔میاں شہباز احمد نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی کوششوں سے خطے میں امن و استحکام قائم ہوگا اور عالمی سطح پر تنازعات کے حل کے لیے مثبت مثال قائم ہوگی۔